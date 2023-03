"¿Qué le dirías a la gente que no sabe si le va a afectar o no este lío de Credit Suisse?", le ha preguntado Antonio García Ferreras a Javier Díaz-Giménez, profesor de IESE Business Schoool, quien ha señalado que "si no eres un inversor en banca y no estás muy comprometido desde un punto de vista accionarial o si no trabajas en el sector, en principio, no tendría por qué afectar mucho".

"Incluso te diría que para la mayor parte de la gente esto tiene su hilo de plata o su virtud, y es que probablemente las subidas de tipos van a pararse antes. Ahora, ha aparecido un nuevo jugador en el tablero, y probablemente el final de las subidas de tipos hoy está mas cerca", ha subrayado, a lo que ha añadido: "Eso es lo que le diría al ciudadano de a pie que no está involucrado directa o indirectamente con la banca". "Veremos que el Euribor va a terminar por pararse pronto", ha pronosticado.