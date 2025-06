Carmen Morodo, sobre la crisis en el PSOE: "El partido no tiene capacidad para delimitar hasta dónde le llega esto"

La periodista Carmen Morodo ha analizado el terremoto político que sacude al PSOE a raíz del caso Koldo, y ha dejado claro que la corrupción no distingue de ideologías: "En la izquierda y en la derecha roban igual, y el rechazo debe ser el mismo. Me da igual que se pinten de rojos o de azules".

Según Morodo, el gran problema para el partido socialista es que "no tiene capacidad para delimitar hasta dónde le alcanza este escándalo". A su juicio, cualquier intento del Ejecutivo por moverse o reactivar compromisos con sus socios de investidura está condenado al fracaso: "Se le van a caer, porque el desarrollo informativo, tanto judicial como político, va por delante".

La periodista también ha recordado que la próxima semana están citados a declarar ante el juez Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. "Y es posible que terminen en la cárcel". En este sentido, ha subrayado el papel clave que juega Koldo, al que considera "la pieza que se lo puede llevar todo por delante".

Para Morodo, el caso ha adquirido una dimensión descontrolada: "Esto es una montaña que ha empezado a derrumbarse y el PSOE no tiene capacidad para colocar unos cimientos que frenen el deslizamiento antes de que la tierra se les venga encima". Y ha reflexionado sobre las salidas que le quedan al PSOE y la viabilidad real de cada una: "Una cuestión de confianza que sus socios no están dispuestos a sostener, una moción de censura que no se presentará por falta de apoyos, o dar un paso atrás y convocar elecciones".