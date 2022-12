Muchos han sido los preferentistas que han decidido salir a "recibir" al expresidente de Caja Madrid en su llegada a las dependencias judiciales de la Audiencia Nacional antes de que declare por el caso de la estafa de las preferentes. Entre ellos, se encuentra Carmen Aleixandre, que depositó en manos de su entidad 50.000 euros, dinero correspondiente a sus ahorros de toda la vida.

Aleixandre ha afirmado que su error se debe a haber "confiado en su caja de toda la vida". Además, ha cuestionado la actuación policial para proteger a Miguel Blesa, "había 12 furgones, la calle cortada y no nos dejaban movernos. Nuestros impuestos están sirviendo para que un sinvergüenza no tenga ni tan siquiera que vernos".



Sobre las palabras de Miguel Blesa, afirmando que los preferentistas no eran ignorantes, Aleixandre ha afirmado que "la mayoría no han hecho ni tan siquiera dos años de escuela" y que se fiaron de lo que les dijeron porque su caja "había funcionado maravillosamente antes de que entrara esta gentuza".



Aleixandre ha recordado que cuando firmaron las participaciones preferentes en su sucursal les explicaron que una vez depositado el dinero, en caso de que lo necesitaran para hacer uso de él, sólo debían esperar 48 horas y ya dispondrían de su capital.



Asimismo, Carmen Aleixandre, ha subrayado que no piensa desistir en su esfuerzo por obtener hasta el último céntimo que le ha sido robado, "no vamos a parar hasta que recuperemos todo nuestro dinero", ha expresado.