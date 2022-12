El PSOE ha conseguido que la pregunta sobre la transparencia en la Casa Real salga adelante. El PSOE va a preguntar sobre el patrimonio y la herencia que el Rey recibió de su padre. Los socialistas han formulado su pregunta de forma genérica. "Será que Rubalcaba se ha leído el libro 'Adiós Princesa'", ha señalado Ernesto Ekaizer.

'El Mundo' publicó que Don Juan dejó 1.100 millones de pesetas de patrimonio en Suiza. El Rey habría recibido 375 millones de esa cantidad. El PSOE quiere saber que ha pasado con ese dinero. "Me parece sorprendente. En estos momentos hay cuestiones más relevantes como para realizar esa pregunta", ha opinado Ekaizer.

Para Carmelo Encinas, "ser más papista que el papa puede perjudicar a la institución en muchas ocasiones". "La transparencia es el mejor antídoto contra la sospecha. Es necesario que la Casa Real tenga máxima transparencia". Según Pilar Gómez, "la transparencia le vendrá bien a la monarquía, igual que a todo el mundo". No obstante, la periodista no encuentra sentido a la pregunta sobre una herencia recibida de forma particular.