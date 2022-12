El periodista Carlos Santos ha recordado en 'Al Rojo Vivo' que cuando él comenzó a trabajar en el periódico 'Diario 16' le tocó cubrir la información política correspondiente al CDS durante la campaña de las elecciones de 1982.



En aquel momento, Adolfo Suárez, al frente de esta formación vivía uno de sus peores momentos en política y Santos lo conoció de cerca.



Años después, el periodista todavía conserva sus libretas con anotaciones de aquella época y en ellas se incluye información que tiempo después sigue resultando de relevancia.



El propio Santos revela que en las anotaciones, al releerlas, ha encontrado "cosas sorprendentes". Una de ellas recoge cómo Suárez se ofreció para ser ministro de Defensa después del intento de golpe de Estado del 23F. "Me comentó cosas insólitas, para el nuevo Gobierno Suárez no existía, ni siquiera en asuntos de militares, de los que él sabía más que nadie. Me dijo que la cúpula militar no era de fiar y que él era partidario de haber hecho una reforma militar el 24 de febrero, por ello se ofreció para ser ministro de defensa".