Carlos Cué señala la "contradicción" de Ayuso sobre Mazón: "¿Está diciendo que si pasa una DANA en Madrid, quiere que le quiten la competencia?"

El periodista Carlos Cué, corresponsal político de El País, analiza las palabras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha dirigido, en una entrevista en Espejo Público, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haber tomado el mando de la crisis tras la DANA de Valencia, y por tanto, no haberle quitado la competencia y el mando, a Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana.

Sin embargo, para Cué, en estas palabras de Ayuso, "hay una cosa que es totalmente contradictoria". Y la siguiente: "¿Quiere decir Ayuso que si eso pasa en Madrid, quieren que la quita la responsabilidad?

No olvidemos que ella, en plena pandemia del COVID, en 2020, se fue a los Tribunales para decir que el Gobierno no podía intervenir [en la Comunidad de Madrid] para decir si abría los bares, si no los abría, etc. Se fue a los Tribunales (y ganó) porque el Gobierno le intervino a hora a la que debían cerrar los bares

Por tanto, sostiene y finaliza Cué, "no me creo que Ayuso aceptara que en una DANA como esta, el Gobierno interviniera". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.