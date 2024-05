Carlos E. Cué, periodista y corresponsal político de El País, asegura en Al Rojo Vivo que dentro del PSOE no tienen "especial preocupación" por la declaraciones que vaya a hacer José Luis Ábalos en la comisión de investigación del PP en el Senado, con respecto a la trama o caso Koldo García, ex asesor de Ábalos cuando éste era ministro desde 2019-2021.

Y el argumento que ofrece Cué es que "Ábalos ha hablado mucho con respecto al tema y su posición es bastante conocido. Es un hombre de mucho recorrido y tiene estructurada su defensa (otra cosa diferente es que te lo creas o no) y su argumentación sobre lo que hizo en esos días y por qué Koldo tiene la importancia que tiene".

Es por ello, que dentro del PSOE, no se esperan "un gran giro de guion" en el discurso de Ábalos, por lo que "no es la comparecencia más inquietante para un PSOE que ha sufrido un desgaste fortísimo por este caso y no olvidemos que, sin estar imputado, el PSOE lo sacó del partido", recuerda el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.