El magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, considera a la ministra de Sanidad, Ana Mato, "partícipe a título lucrativo" en los negocios de su exmarido con la Gürtel y el periodista Carlos E. Cué ha explicado en 'Al Rojo Vivo' cuál es la reacción del Partido Popular. "La decisión de dimitir la puede tomar sólo Ana Mato, pero la reacción inicial de la formación es de protección, es decir, no se le imputa ningún delito y, por lo tanto, hay que esperar a que reaccione", ha dicho.

Cué ha añadido que "el entorno de Ana Mato está esperando, está analizando con calma el auto del juez Ruz para ver qué signfica, pero la primera reacción no camina hacia la dimisión, sino hacia el argumento de que no está imputada y, por ello, la situación no ha cambiado".

El periodista prevé que dentro del Partido Popular va a haber muchas "conversaciones cruzadas" al respecto y destaca que quienes toman las decisiones en este asunto son "Rajoy y Ana Mato.