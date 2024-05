El periodista Carlos E. Cué, corresponsal político de El País, sostiene que la investigación del caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Gonzáles Amador, está ya en un nivel "muy avanzado de la situación y su propio abogado está reconocido el delito y está intentando eximirse". Y es que, añade el periodista, "estamos hablando de cantidades de dinero muy importantes".

Y lo hace tras conocer la suspensión de la declaración de González Amador, hasta el 24 de junio al no poder localizar a otros investigados. Tal como podido conocer la Sexta, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, "ha accedido de forma discreta al juzgado, muy cambiado físicamente y sin ser reconocido por la prensa". Recordemos que González Amador se enfrenta a tres delitos: dos de fraude fiscal y uno de falsedad documental.

Otra cosa diferente, añade Cué, es si tenemos o no que discutir "si los políticos tienen que asumir lo que hacen o no sus parejas", pero lo cierto es que, "en todo este tiempo Ayuso ni siquiera ha dicho una frase diciendo que 'asuma sus responsabilidades y resuelva sus problemas y que no ha dado ejemplo haciendo lo que ha hecho". En el vídeo podemos conocer su declaración completa.