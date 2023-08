El rey Felipe VI ha iniciado su ronda de consultas en el Palacio de la Zarzuela con representantes de los principales partidos para designar candidato a la investidura y, por primera vez, tendrá que elegir entre dos aspirantes que se postulan para asumir el encargo: Alberto Núñez Feijóo, y el socialista Pedro Sánchez.

Carlos E. Cué ha advertido que este proceso de investidura "va a ser muy lento", y es que ambos candidatos continúan sin tener cerradas sus negociaciones con otros partidos para conseguir la mayoría necesaria. "Esto para el rey tiene una salida cómoda, la evidente, la misma que eligió con Rajoy en 2016", ha recordado.

En ese momento, el rey le dijo a Rajoy que intentase lograr la mayoría suficiente para ser presidente. Sin embargo, "él le dijo que no quería intentarlo", ha indicado el periodista. Ahora, el rey se encuentra ante una encrucijada en la que decirle a Feijóo que lo intente es "la salida más natural".

"Feijóo lo intentará y fracasará", ha pronosticado, y es que no cuenta con los apoyos necesarios después de que PNV haya dejado claro que no piensa negociar con el PP. De esta forma, Carlos E. Cué ha reconocido que "no entiende la insistencia del PP".