Camarero, sobre las causas y motivos del apagón: "Todas las miradas se centran en la gestión de la electricidad"

El periodista económico José María Camarero explica en este vídeo que el problema no son las renovables: "Tenemos una buena fuente de generación, que es barata y nos evita mucha contaminación, que son las solares y las eólicas y eso es indiscutible".

Una semana después del apagón, las investigaciones están abiertas. Según informaciones del periodista José María Camarero, en ABC, el Gobierno habría recibido avisos dos meses antes del apagón. "Y fíjate por qué circunstancias", advierte y expone el periodista en Al Rojo Vivo.

"Si tenemos en cuenta la meteorología de marzo, vemos que fue un mes muy lluvioso, con muchas borrascas, y un mes en el que se llenaron mucho los embalses y hubo bastantes reservas de agua en las hidroeléctricas. Eso ya activó las primeras alertas del sector eléctrico para advertir al Gobierno, en este caso, a la ministra de Transición Ecológica, del riesgo de pecar de optimismo a la hora de usar las renovables", explica Camarero.

Esto es, el problema no son las renovables: "Lo que tenemos claro es que contamos con una buena fuente de generación, que es barata y nos evita mucha contaminación, como son la solar y la eólica, y eso es indiscutible", asegura Camarero, aclarando que el problema o donde está el foco ahora mismo de todo es en la gestión de la electricidad: "Es ahí donde se están centrando todas las miradas".

Además, sostiene que "es cierto que el Gobierno no sabe cuál es la causa", pero "a renglón seguido te está diciendo que va a reformar el sistema. Si no sabes la causa, no puedes reformar nada", concluye Camarero. En el vídeo podemos ver con detalle su explicación.