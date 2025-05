Camarero, tras el apagón: "Lo que provocan las renovables es que el precio medio de la factura de la luz vaya bajando"

"Pero necesitamos una energía que, cuando no hay renovables, cuando no hay lluvia, viento o sol, esté ahí para aportar esa estabilidad al sistema", explica con detalle en este vídeo el periodista económico José María Camarero.

Tras el apagón del pasado lunes, 208 de abril y todo lo que ha acontecido hasta entonces, el periodista económico de ABC, José María Camarero, quiere hacer hincapié en la relación entre las eléctricas y el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Hay que recordar que la relación de la exvicepresidenta Teresa Ribera con las eléctricas fue muy buena y con ellas pactaron este Plan Nacional de Energía y Clima, que apuesta y aboga por las renovables. Y es con estas eléctricas, también porque ellas querían, con quienes este Gobierno ha pactado el cierre de las nucleares", explica Camarero.

Ahora, asegura no obstante, que "las cosas están cambiando y veremos qué ocurre con las nucleares", pero, es importante, recalca el periodista, "hay que separar el debate de las nucleares de lo del apagón del pasado lunes".

De este modo, argumenta Camarero que "es cierto que España no tiene gas, ni petróleo, ni combustibles fósiles, y aunque los tuviéramos, eso cuesta mucho dinero en la factura de la luz. Lo que provocan las renovables es que el precio medio vaya bajando en la factura de la luz, pero necesitamos una energía que, cuando no hay renovables -cuando no hay lluvia, viento o sol- esté ahí para aportar esa estabilidad al sistema".

Y ya se verá -añade- si tienen que ser nucleares: "Si no lo son, van a tener que ser ciclos combinados de gas, que cuestan mucho dinero y que o se lo compramos a Rusia, o a Ucrania, o se lo compramos a Argelia o a EEUU", concluye Camarero. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.