Caballero, sobre Mazón tras su nueva evasiva sobre las llamadas del día de la DANA: "Hay personas que parecen instaladas en la indecencia"

Carlos Mazón vuelve a mentir, a tergiversar y a enredar sobre las llamadas que realizó desde su teléfono la tarde de la DANA de Valencia. Ahora, la Generalitat niega tener el listado de las llamadas del president pese a que éste enumeró algunas. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

"Hay personas que parecen instaladas en la indecencia y en la irresponsabilidad", afirma Ángeles Caballero, periodista de El País. "No es que no responda sino que cuando responde sale con los presupuestos (tras su pacto con Vox), que entiendo que para él serán un logro y le permiten cierta supervivencia política".

Ahora bien, confiesa Caballero, "si a mí me genera inquietud sus palabras, y remueven, me imagino lo que puede sentir cualquier ciudadano de la Comunidad Valenciana, le haya votado o no, haya sido víctima directa o no de la DANA. Creo que es una falta de respeto".