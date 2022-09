Elena Bogush confirma que "quien puede irse" está abandonando Rusia tras el anuncio de movilización militar "parcial" de Vladímir Putin. "Quien tiene dinero para comprar pasajes o tiene auto para cruzar la frontera y tiene alguna reserva de dinero para vivir los primeros meses en el lugar de su exilio", precisa la historiadora y socióloga rusa. "Mi duda es qué van a hacer los demás, que son la gran mayoría", apostilla en Al Rojo Vivo.

Para la experta, la oleada de protestas en las calles del país, que dejan ya más de un millar de detenidos, constituyen "una guerra interna" y "el segundo frente". "Tenemos el frente con Ucrania y otra cosa es lo que está pasando en el país", insiste. Pese a ello, a su juicio, y teniendo en cuenta la población rusa, aún "muy pocos se atreven" a protestar.

La experta asimismo incide en que el decreto de movilización "es muy impreciso y no tiene ningunos límites", por lo que "no limita para nada" la movilización que, en su opinión, va a ser total: "Se llama parcial para no asustar a la población", sostiene. Puedes escuchar su análisis en el vídeo que ilustra estas líneas.