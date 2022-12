Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la UB, explica su visión de la situación económica española tras las declaraciones de Olli Rehn en las que afirma la necesidad de seguir reduciendo salarios en España para mejorar los datos del paro. " Desde el FMI y apoyado por el vicepresidente de la Comisión Europea"Nosotros tenemos una capacidad de financiación de 3.700 milloens de euros. Eso quiere decir que ingresamos más de lo que gastamos como país y por lo tanto somos competitivos y cada vez va a más. Alemania baja sus exportaciones y nosotros las subimos. Por lo tanto, no tenemos empresas poco comeptitivas ni trabajadores que se les tenga que bajar el salario, sino tenemos un problema que internamente no gastamos lo suficiente y esto es debido a que no se deja de recortar".

Insiste en que el FMI y la CE quieren un cambio de modelo de sociedad donde "desaparezca la clase media y se generen muchos pobres y pocos ricos". Y cree que se está yendo en ese camino cuando en España "ha bajado el poder adquisitvo de las familias entre un 30 y un 50% debido a que han aumentado los impuetsos, han reducido los salarios y han reducido las prestaciones sociales". Y Bernardos va más allá y prevée que siguiendo este camino llegaremos a ser un "Vietnam o Indonesia de Europa, existe un modelo alternativo".

Desde el FMI señalan que con la bajada salarial, se reducirá el paro, aspecto que niega de forma rotunda Gonzalo Bernardos que lo acuña a "la teoría liberal que dice que quien está parado es porque le da la gana", y que no comparte en absoluto. "La economía implica un equilibrio de lo que va bien con lo que es soportable. Lo que es admirable es que en España la gente no proteste más. "

Como propuesta cree que ahora no se debe recortar sino que se tiene que dinamizar la demanda interna. "Se debe gastar como en el 2003 e incrementar los ingresos y de esa manera se reducirá el déficit público. Dinamizando el mercado interior se incremntarán los ingresos públicos. No debemos basarnos en modelos de exportaciones, debemos dinamizar en los mercados tradicionales". Y todo ello, según Bernardos, debe ir acompañado de una resolución del problema financiero español para que los bancos "vuelvan a dar crédito". En conclusión, comenta Bernardos que "se debe decir la verdad, poner el dinero necesario y sustituir los gastos superfluos por gastos necesarios refomando la administración pública".