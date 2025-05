No lo entiende

Belén Carreño, al ver que el PSOE se "sorprende" con Ábalos: "Me parece naif que todavía tengan cierta confianza en él"

La periodista opina que estos mensajes del presidente no se tendrían que estar viendo e insta a "tomar medidas" para que un presidente no se siga 'whatsappeando' con su "best friend forever" cuando entre en La Moncloa.