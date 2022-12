Bárbara Dürkhop, víctima del terrorismo y ex europarlamentaria del PSOE, cree que hay que acatar la decisión del Tribunal de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot'. "Las leyes europeas están por encima de todas las demás".

Sin embargo, Dürkhop cree que es necesario revisar la ley como tal. "No soy jurista, pero entiendo que una ley no debería ser retroactiva ya que sería una inseguridad jurídica".

Bárbara, a pesar de todo, siente "dolor e ira" por lo acontecido. "Mi hijo pequeño tenía 8 meses cuando mataron a su padre en su propia casa". La ex europarlamentaria no entiende la indemnización que Estrasburgo pide para la etarra Inés del Río. "Quiero que ETA reconozca el daño que ha causado y que entregue las armas. Mi nieta tiene 3 años, y agradezco que no vaya a ver noticias ni imágenes sobre atentados terroristas", explica Bárbara Dürkhop.