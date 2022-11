Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del CSIC, ha lanzado una advertencia para evitar que el coronavirus siga provocando muertes entre las personas más vulnerables, y más teniendo en cuenta que estamos a las puertas de Navidad, cuando la gente se reúne y proliferan los contagios. Se trata de utilizar un recurso que, dice, está "infrautilizado" en España y ayuda a curar el COVID-19.

"Hay personas en las cuales las vacunas no prenden porque tiene un sistema inmunitario muy envejecido o porque tienen un problema en sus sistema inmunitario por tratamientos agresivos frente a enfermedades como un cáncer... En esos caso hace falta tener algo que complemente y ese complemento lo tenemos en España desde Semana Santa", ha explicado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Aunque afirma que "más vale prevenir con vacunas que curar", la experta ha querido recordar que "tenemos antivirales para curar". "Para personas frágiles de ese tipo están los antivirales aprobados desde enero y con suficientes dosis en España".

Así, pide acudir a un médico cuando se tengan síntomas o la confirmación de un positivo: "Cuando alguien frágil de nuestro entorno dé positivo o tenga síntomas, como los antivirales funcionan en los cinco primeros días hay que ir inmediatamente al médico para saber si pueden ser receptores de esos antivirales que evitan la mortalidad". Incluso, apunta Del Val, evitan la mortalidad diferida que ocurre en los tres o seis meses posteriores al contagio en las personas que se han quedado muy frágiles después de un golpe por coronavirus.

"Tenemos que ir el primer día y no esperar a ver si el abuelo lo pasa muy leve o a ver si mi cuñado que tiene cáncer lo pasa leve", ha insistido la experta.

A favor de la política covid cero de China

Además, sobre lo que está sucediendo en China, donde vemos imágenes que aquí habíamos olvidado con la política de cero coronavirus, la experta ha destacado que "el conjunto de cómo ha sido azotada china por la pandemia es poquísimo comparado con lo que hemos sufrido nosotros". "Incluso la mortalidad que tenemos ahora es superior a la que tiene China", ha explicado, insistiendo en que "aquí hay muchas personas que todavía están falleciendo día a día2.

Además, reconoce que estas políticas llaman la atención porque aquí no las estamos haciendo "pero eso no quiere decir que el hacerlas no evite mortalidad". "Podríamos aprender de China para las próximas pandemias. Más covid cero desde el principio", ha apostillado.