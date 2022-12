DICE QUE VOTARÁN COMO PUEDAN

Miquel Buch, presidente de la Associació Catalana de Municipis, asegura en Al Rojo Vivo que no va a "desobedecer ninguna ley": "Voy a obedecer la ley del Parlament de Cataluña". Sobre la relación entre España y Cataluña hace un símil: "Por muy enamorado que esté de una mujer, si me dice tantas veces que no, tengo que dejarla de seguir, esto es lo que nos pasa".