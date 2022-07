La plaza de Pedro Zerolo en Madrid ha estado abarrotada de gente en el pregón del Orgullo LGTBIQ+. Delante de todo ese público, la pareja de la drag queen La Plexy le ha pedido matrimonio delante también de su hija: "¿Tú te acuerdas cuando eras pequeña y le decías a tu padre: 'No quiero que te cases nunca porque no quiero tener una madrastra'? ¿Te importaría que yo fuera tu madrastra?". Tras el 'no' de la hija de La Plexy, su pareja se arrodilló ante el público del Orgullo: "¿Quieres casarte conmigo?", se declaraba.

Por si el beso no había dejado clara la respuesta, La Plexy cogió el micrófono para responder ante todos: "Sí quiero".

En el vídeo que acompaña a la noticia se puede ver cómo ha reaccionado el público, que les ha acompañado con aplausos y gritos de 'Qué bonito', mientras la hija de La Plexy se emocionaba sobre el escenario.