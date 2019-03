Antonio Miguel Carmona: "Soy concejal raso, y a mucha honra, antes que ser senador"

EN 'AL ROJO VIVO' TRAS SER DESTITUÍDO COMO PORTAVOZ DEL PSOE EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Antonio Miguel Carmona, concejal del Ayuntamiento de Madrid, se ha mostrado orgulloso en 'Al Rojo Vivo' de ser "concejal raso, y a mucha honra, antes que ser senador". Carmona, que este lunes era destituido como portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha defendido que seguirá luchando por los madrileños y también por el Partido Socialista en Madrid. "No he tenido ninguna comunicación con Pedro Sánchez pero sí tengo claro que han querido retirarme de la portavocía con un motivo interno, que es evitar que los militantes se organicen para cambiar la Federación Socialista Madrileña dentro de siete meses", explica. "Yo no sé si seré candidato, pero impulsaré un cambio tanto regional como federal en el partido", añade.