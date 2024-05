El periodista Antonio Maestre explica paso por paso cómo sucedió todo el conflicto que se vivió este pasado jueves entre los partidos del Gobierno de coalición acerca del buque Borkum, un barco cargado de armas que se pensaba que iba para Israel, pero finalmente no era así.

Maestre tuvo acceso al documento en el que se demostró que el cargamento iba para la República Checa, según el propio país, y que además esas armas no iban para Israel. "La denuncia parte de movimiento BDS, de activismo en contra de Israel, y me pongo en contacto con ellos. La denuncia tenía visos de veracidad, tiene elementos que son ciertos como el material que transporte, sin embargo, la denuncia dice que después de ir a Eslovenia va a un puerto de Israel".

Sin embargo, finalmente Maestre consigue el documento e intenta contratar la información que asegura que ese buque va a la República Checa. Con toda la información que maneja el periodista, asegura que "cabe la posibilidad trasladar que ese cargamento no va a Israel sino a Ucrania".

De este modo, viendo todos los documentos, "lo que parece era un cargamento que no convenía hacer público pero que no iba a Israel. Las activistas denuncian, los periodistas contrastan y los políticos tienen que procurar hablar con información cierta. Y no lo que han hecho, que en este caso se han equivocado. El Borkum no lleva ese material a Israel", asegura Maestre. En el vídeo podemos conocer al completo la información al completo sobre este caso.