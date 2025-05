Antonio Maestre, sobre los audios de la UCO: “Solo se puede eludir el escándalo afrontando la verdad: o la UCO o la militante"

El periodista destaca en Al Rojo Vivo que, si existen sospechas sobre el jefe de la UCO, no le corresponde a una "militante random del PSOE" encargarse de ello.

En medio del escándalo por los nuevos audios que confirman que Leire Díez habría ofrecido beneficios judiciales a cambio de material contra la UCO, Antonio Maestre ha sido claro: "Aquí solo es posible eludir el escándalo si se afronta con la verdad. Es elegir entre la UCO o la militante".

Maestre ha dejado claro que no se fía de nadie: "Ni del PSOE, ni de la militante, ni del máximo responsable de la UCO". Sin embargo, advierte que, si el PSOE tiene sospechas sobre posibles actividades ilícitas del jefe de la UCO, "no le corresponde a una militante random del PSOE reunirse con empresarios corruptos en Dubái. Ese no es el camino".

Si de verdad existieran irregularidades, insiste Maestre, son otros los que deben actuar y controlarlo, no una militante por su cuenta.

Por eso, concluye que la única forma de salir de una situación así es "afrontando el elefante en la habitación", algo que, según él, el PSOE no siempre hace, debido a la disonancia entre su discurso y sus actos. Como ejemplo, recuerda el caso reciente del secretario general del PSOE en Extremadura: "Se aforó para no decir abiertamente que no se fía de la jueza".