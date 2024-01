A colación de las palabras que pronunció la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero ("el de gafas y poco pelo") para aludir a Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, y su posterior disculpas y rectificación, la periodista Nativel Preciado recuerda en Al Rojo Vivo una frase de la filósofa francesa Simone Weil: "Tomar partido ha sustituido la obligación de pensar".

Y es que, tal como afirma Preciado, "antes de hablar que piensen en la consecuencias. No solo en este caso sino en todos. Que piensen en la trascendencia que tienen determinadas palabras porque yo creo que no se dan cuenta. No se dan cuenta del malestar que crean no ya en el adversario político sino en la gente que les está escuchando. Que piensen. Que piensen".

Ante esto, el politólogo Lluis Orriols sostiene que realmente la ministra no se tiene que con Tellado, sino que se tiene que disculpar con la ciudadanía y con la opinión pública. Es un cuestión de honor. En estas declaraciones, la ministra buscó tirar del humor y el humor en política en muy arriesgado", explica Orriols.