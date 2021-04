El candidato socialista a las elecciones del 4M en Madrid, Ángel Gabilondo, asegura sentir una profunda "tristeza democrática" tras lo vivido este viernes durante el debate electoral organizado por la Cadena Ser, que Pablo Iglesias ha abandonado tras una disputa por las amenazas recibidas contra su figura, así como contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

En este sentido, Gabilondo, entrevistado en Al Rojo Vivo, ha deslizado un mensaje para la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso: "Espero que no quiera gobernar con Vox. Pido a la señora Ayuso que se pronuncie explícitamente, o que el propio alcalde de Madrid no se muestre equidistante. Vamos a condenar esto explícitamente y a ponernos todos los demócratas frente a esta posición", expresa.

El representante, concretamente, hacía alusión a un tuit publicado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que se puede leer: "Sin ninguna duda condeno cualquier amenaza, como he hecho siempre", por ello, critica que Ayuso no se haya mostrado más contundente a la hora de denunciar los hechos: "Confío que lo haga, que condene explícitamente la violencia que se ha ejercido sobre estas tres personas", sentencia.

Gabilondo, sobre la postura de Vox: "Se está blanqueando el fascismo"

Así, para el candidato, el debate ha supuesto "un momento muy grave desde todos los puntos de vista", y va más allá en su rechazo: "No podemos estar simplemente hablando de una lista de propuestas, sino que están en juego otras cosas. Valores fundamentales de la democracia, se está blanqueando el fascismo, haciendo alusiones explícitas contra la democracia, y además se ha desconsiderado una amenaza terrible contra tres personas, una allí presente", expresa con respecto las interpelaciones de Rocío Monasterio a Iglesias.

Según Gabilondo, estas elecciones van más allá del ámbito regional: "Esto no va solo de Madrid, esto va de democracia. Hemos oído unos alegados fascistas y antidemocráticos, no es que están planteando un programa alternativo que nos guste más o menos. Por eso lo he explicado allí, por respeto a la democracia, en este momento, en defensa de derechos y libertades, me parece que hay un antes y un después", asevera.

Junto con eso, el candidato también ha explicado por qué se ha planteado dejar el debate tras la marcha del líder de Unidas Podemos: "Cuando Ángels le ha dicho a Pablo que no se fuera muy lejos, yo estaba esperando a ver si volvía. Pensaba que podía volver y restablecer los espacios para conversar. Pero al ver que no ha sucedido, en cuanto me he enterado de que no volvía, he pensado que había que abandonar ese espacio", concluye.