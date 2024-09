Pedro Sánchez ha asegurado en este nuevo comienzo de curso político que "la vivienda será el propósito fundamental de la próxima Conferencia de presidentes y presidentas autonómicos" con el objetivo general "lograr que la vivienda sea un derecho de todos y no el negocio de unos pocos".

Ante este nuevo anuncio del presidente del Gobierno, el periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre sostiene que "la idea es regular muchísimo más el alquiler vacacional, incluso como ya apuntó el Ayuntamiento de Barcelona, la tendencia es ir hacia la prohibición de apartamientos turísticos".

"La vivienda es un tema de emergencia nacional, la gente joven no puede acceder a una vivienda y se ha convertido totalmente en un mercado especulativo. Y además, no es solo un problema económico sino un problema de tejido social. El centro de Madrid, como el de Barcelona, ya no tienen alma y se han convertido en un verdadero circo para los turistas", asegura Valdivia. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.