Para la politóloga Sandra León, la moción de censura que Vox registrará el lunes con Ramón Tamames como candidato "va a ser el espectáculo de las trincheras políticas". La experta, no obstante, no coincide con Alberto Núñez Feijóo, que este mismo jueves pedía tomarse España con más seriedad: "Una moción de censura es seria, es un instrumento constitucional de control del Parlamento al Ejecutivo", señala.

"No me parece poco serio, me parece que lo que posibilita sobre todo es el despliegue de un discurso", que "va a compactar los bloques ideológicos" y también "lo que más necesita ahora mismo este Gobierno, que es la unión de sus socios", expone la experta.

A su vez, León apunta que la moción de censura "va a dar visibilidad a Vox pero también va a dar visibilidad al aislamiento de Vox" y a "su incapacidad de generar una mayoría alternativa", a la vez que "va a permitir que el Gobierno tenga una victoria parlamentaria".

"Sobre todo es un espectáculo de la división en la que está operando la política española en estos momentos", resume la profesora, cuyo análisis completo puedes escuchar en el vídeo.