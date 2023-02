"Las cosas están mal". Así resume José Enrique Monrosi la situación en el Gobierno de coalición en plena tensión entre los socios por la ley del 'solo sí es sí'. "Hemos visto muchas discusiones a lo largo de la legislatura, creo que esta ha sido de las más importantes", opina el periodista en Al Rojo Vivo.

"El malestar del presidente del Gobierno es profundo, pero yo creo que no se va a romper la coalición porque el PSOE no ha tomado una decisión", afirma no obstante Monrosi. "El PSOE sabe que si rompe el Gobierno tiene que recalcular su estrategia de cara a la próxima campaña electoral, porque lo que nos habían vendido hasta ahora es que la intención es reeditar la coalición. Si esa sigue siendo la hoja de ruta, no se puede romper la coalición", sostiene.

Una ruptura, advierte Monrosi, tendría consecuencias "muy profundas para la izquierda en general". "Si el PSOE pretende tener una izquierda unificada liderada por Yolanda Díaz con Podemos y esto implica, por ejemplo, el escenario de que Irene Montero repita como ministra de Igualdad", afirma, entonces "no pueden romper la coalición". "Otra cosa es que, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, el PSOE cambie de criterio", apostilla.

Puedes escuchar su análisis en el vídeo.