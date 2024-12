El análisis de Miguel Ángel Campos sobre la futura declaración de Ábalos: "Lo tiene muy difícil"

El periodista de la Cadena Ser, Miguel Ángel Campos analiza el futuro de José Luis Ábalos tras asumir el Supremo el caso Koldo y fijar su declaración voluntaria para el 12 de diciembre. Víctor de Aldama, "nexo corruptor" del caso, según la UCO, ha realizado graves acusaciones, en su declaración ante el juez Ismael Moreno, al que fuera ministro de Trasporte.

El periodista cree que el ex ministro "lo tiene muy difícil", que tiene muy difícil justificar esos pagos y esas acusaciones. Así, explica el periodista que hay "dos aspectos fundamentales". Por un lado, la casa de La línea de la Concepción, en Cádiz, y los pagos en especie a su novia. En cuanto a la casa, Aldama en su declaración ante el juez Ismael Moreno, dijo que realizó una compra para un alquiler y eso es lo que Ábalos va a pretender justificar: que es un alquiler.

Por otro lado, indica Campos, están los pagos en metálicos que de momento, no habría pruebas más que la palabra de Aldama, por lo que veremos a ver en qué quedaría este asunto. Después, explica que "una vez sea formalmente investigado, se le abrirá a Ábalos una investigación patrimonial, y se intentará y medir al céntimo de euro qué es lo que tiene y qué es lo que ganó y a partir de ahí se podrían sacar conclusiones".

Pero de momento, lo que tenemos es "bastante como indicios pero no algo demoledor como para asegurar de forma rotunda que el ex ministro no tiene escapatoria", finaliza el periodista. En el vídeo, al completo su intervención.