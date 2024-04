Al Rojo Vivo ha analizado la decisión de Pedro Sánchez de dejar la puerta abierta a dimitir tras la denuncia contra su mujer, Begoña Gómez.

Lucía Méndez ha asegurado que el Presidente del Gobierno "es un hombre de poder que hasta ayer parecía inmune a todo tipo de ataques" a pesar de que "los ha sufrido casi más que ningún otro presidente en la historia de la democracia".

En este sentido, la periodista ha apuntado que "es probable que hasta los hombres de poder tengan sus límites en el aguante que se puede tolerar desde el punto de vista familiar" y que, tras la reflexión que ha abierto, "la solución de quedarse es la peor".

"Si Pedro Sánchez decide quedarse va a sufrir mucho y entendería perfectamente su renuncia porque tiene unos motivos", ha añadido.

No obstante, Lucía Méndez ha apuntado que "el problema de Pedro Sánchez no es el problema de la democracia española" porque "gobierna quien tiene los votos" y "son los españoles, no la 'fachosfera', no un juez, quien decide quién gobierna".

"Ha gobernado la izquierda más que la derecha en estos 45 años, ha habido alternancia de Gobierno. Dudar del funcionamiento de la democracia española porque el presidente del Gobierno tenga un problema familiar que se le hace insoportable no me parece de recibo", ha zanjado.