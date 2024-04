La periodista Lucía Méndez analiza las palabras de Pello Otxandiano, candidato de EH Bildu a las elecciones del País Vasco sobre ETA en la Cadena Ser, cuando no se atrevió a definir a la banda como "terrorista". No obstante, Otxandiano ha pedido perdón a las víctimas de ETA si esas palabras les hirieron y ofendieron.

Méndez explica que ella estaba presente en Hora25, el programa de Aimar Bretos donde el candidato de Bildu dijo esas palabras este pasado lunes. "Lo estaba escuchando y me estaba pareciendo tan escandaloso (...) Al día siguiente y todos estos días he asistido estupefacta a una polémica en la que me pregunto lo siguiente: '¿Hasta el lunes por la noche que Aimar Bretos le preguntó, nadie le había preguntado en el País Vasco sobre esta cuestión?'", pregunta sorprendida.

Reflexiona además Méndez que supuestamente han puesto a Pello Otxandiano que procede de SORTU que contrarresta con los diputados de Bildu en el Congreso que "sí que condenan". En el video no obstante, podemos ver al completo su explicación así como su análisis sobre esta cuestión y el PSOE: "Se ha dado cuenta de que su alianza con Bildu no le viene bien para estas elecciones".