Israel advierte que la guerra seguirá tras la tregua y prohíbe a la población de Gaza regresar al norte. La tregua entre Israel y Hamás ha entrado en vigor este 24 de noviembre y podría durar unos 10 años.

Sin embargo y según el análisis realizado en Al Rojo Vivo por Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Israel va a aprovechar esta tregua para "refrescar unidades y reforzar algunas que hayan podido quedar debilitadas por su acción durante estos días".

También, añade Núñez Villaverde, "para municionar y reabastecer nuevamente a esas unidades para que prosigan en el mejor de los casos, dentro de 4 días, las mismas operaciones violentas que están llevando a cabo". En el caso de Hamás, es una situación distinta, tal como explica el experto.

"No va a poder recibir suministro del exterior, porque Israel no va a permitir que entre nada, por lo tanto lo máximo que puede hacer es valorar la capacidad de combate que todavía atesora y por otro lado, Israel no va a dejar que dentro de esa población que quiere ver si su casa está en pié o no, entren efectivos de Hamás", añade.

Por lo tanto, asegura el experto, "Hamás no va a poder refrescar sus unidades ni poder, en consecuencia, estar en mejores condiciones para lo que venga a continuación. Es una tregua que da una clara ventaja a Israel".