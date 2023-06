Gonzalo Bernardos apunta a que el resultado de las municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo se debe a "un problema de credibilidad del presidente". "No puedes decir que no pactarás con Bildu y pactas. No puedes decir que los políticos que han estado presos en Cataluña cumplirán las penas íntegras y luego les dan un indulto. Rebajas la malversación", enumera el experto.

El profesor de Economía insiste en que se han cometido errores de carácter político. "Se basa en un Pedro Sánchez muy fuerte dentro del partido, pero muy débil con Esquerra y Bildu", añade. Aún así, cree que si los votantes mirarán solo lo económico deberían decantarse por la actual coalición.

"Si solo miráramos económicamente, lo jubilados deberían votar en masa a la actual coalición de Gobierno. También los jóvenes por las mejoras en empleo", ha argumentado en directo.