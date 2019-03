Álvaro González del Castillo, exconcejal del PP: "Empecé a hacer preguntas que no se me respondían"

ROMPIÓ LA DISCIPLINA DE VOTO EN EL INTENTO DEL PP DE ADJUDICAR UN CONTRATO A LA PÚNICA

Álvaro González del Castillo, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, explica en 'Al Rojo Vivo' cómo llegan los tentáculos de la Púnica a este pueblo madrileño. Su voto echa para atrás la adjudicación de un megacontrato de 4,7 millones de euros para 15 años con una empresa cercana a la trama corrupta. "Me sonaba rara la forma en la que se estaba intentando hacer la adjudicación (...) Empecé a hacer preguntas que no se me respondían", dice Del Castillo.