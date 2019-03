Alonso, en 2012: “España no puede ser un coladero, la sanidad universal es para los que viven aquí”

El ministro Alfonso Alonso ha anunciado que los inmigrantes irregulares tendrán atención primaria, aunque segurián sin tarjeta sanitaria. Alega el titular de Sanidad, para enmendar a Ana Mato, que esta medida contribuirá a no "saturar las urgencias". "No tiene sentido que no puedan ser atendidos en atención primaria", afirma Alonso, que no siempre pensó así. En 2012, cuando era portavoz del PP en el Congreso, afirmaba que "España no puede ser un coladero". "Aunque no tengan ningún permiso de residencia y no paguen impuestos ni paguen nada, pueden disfrutar ese sistema que todos estamos pagando, eso es una situación de fraude", denunciaba en una entrevista.

