Tras conocer las dramáticas cifras de la tasa del paro del país, el antropólogo Alfonso Aroca sostiene que "el Gobierno está perdido". Según Aroca, el Gobierno debería estar impulsando la economía y con instrumentos como la reforma laboral no lo está haciendo. El antropólogo cree que es necesario que los empresarios empiecen a recibir dinero y ayuda financiera, teniendo en cuenta que son "ellos los que finalmente generan empleo". "Lo que no se puede consentir es que con fondos públicos se esten financiando entidades bancarias privadas, mientras que el trabajador y el empresario particular se hunden", ha señalado Aroca.

Con respecto a la actitud de los dirigentes, Aroca sostiene que existe cierta mediocridad en su discurso. "El propio Gobierno dice que la reactivación de la economía reside en el impulso de las empresas. ¿Cómo es posible impulsar esos negocios, si dedican cerca del 90% de sus ayudas a apoyar y financiar la banca?".