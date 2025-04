El alegato de Maestre sobre la clase trabajadora que votó a Trump: "Si hablamos de ella, hablemos cuando esté jodida, no solo cuando intenta buscar una salida"

La clase trabajadora fue uno de los grandes graneros de votos para Donald Trump en estas últimas elecciones de noviembre de 2024, en las que consiguió ganar con el 49.8% de los votos, volviendo por segunda vez a la Casa Blanca. Sin embargo, el periodista Antonio Maestre quiere hacer una reflexión en favor de la clase trabajadora.

"Me llama mucho la atención que la gente solo se acuerde de la gente trabajadora para culparla de algo", afirma el periodista, aludiendo a todas aquellas personas que están echando la culpa a estas personas de las consecuencias que está teniendo la llegada de Trump al poder, entre ellas y la más reciente, los ya famosos aranceles.

"Cuando la clase trabajadora busca una salida desesperada a su situación, es porque antes ha llegado la precarización, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, la decadencia y la destrucción de los sistemas del Estado de Bienestar, y, una vez que ha sido vapuleada y destruida y vota a quienes consideran que a lo mejor les puede escuchar después de que todos los partidos tradicionales no lo hayan hecho, se le echa la culpa", critica Maestre.

De este modo, reflexiona Mestre, "si el sistema capitalista no funcionase de la forma en que lo hace, a lo mejor no habría que buscar estos vendedores de humo que intentan buscar el favor de la clase trabajadora que obviamente no van a darle una solución. Pero si hablamos de la clase trabajadora, hablemos de ella cuando esté jodida, no solo cuando busca una salida a estar jodida". En el vídeo, al completo su intervención.