El alcalde de Brunete: "Lo que quieras para quien quieras. Esa es la parte fácil"

GUÍA PARA COMPRAR UN CONCEJAL (2ª PARTE)

El alcalde de Brunete dice que no, que las conversaciones no son válidas. Pero lo cierto es que se le escucha claramente cómo trata de comprar a la edil de UPyD, Isabel Cotrina. Le ofrece compensaciones económicas y salidas profesionales para ella y para quien quiera. Y dice que cuenta con el respaldo de toda su gente, con poder. Según esta edil, Génova lo sabía todo. Quizá por eso llega a decir que lo que está haciendo no tiene nada de ilegal. "Lo que quieras para quien quieras. Esa es la parte fácil", dice. Y además, demuestra la forma en la que se hacian esos 'contratos': con servilletas.