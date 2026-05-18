Alán Barroso: "Todos los pactos autonómicos con Vox saltaron por los aires hace dos años, ¿qué garantía hay de que no vaya a ocurrir lo mismo?"

Según analiza el politólogo Alán Barroso, en el partido de Santiago Abascal han pasado dos cosas. Primero, "una sumisión absoluta y notoria a cualquier poder extranjero" y el "problema interno" que han tenido en el partido. En el vídeo podemos ver con detalle su análisis.

Vox ha conseguido un escaño más en Andalucía y tener la llave del Gobierno ya que Moreno Bonilla, pese a los sondeos y expectativas, no ha conseguido la mayoría absoluta. ¿A qué se debe que Vox solo haya ganado un escaño en Andalucía, la primera región donde la ultraderecha entró en un gobierno, precisamente de la mano de Moreno Bonilla, en 2018?

Según analiza el politólogo Alán Barroso, en el partido de Santiago Abascal han pasado dos cosas. Primero, "una sumisión absoluta y notoria a cualquier poder extranjero. Tanto que hablan de prioridad nacional, si Donald Trump decía A, Vox decía A, si decía Netanyahu decía B, Vox decía B. Una prioridad nacional un poco rara en este caso".

Y la segunda cosa, añade Barroso, es el problema interno que han tenido y que les está empezando a hacer daño, que cuesta y que siempre se ve el resultado un poco después. Pero ya se está empezando a notar que lo que ha pasado con Ortega Smith o con las paguitas que hemos conocido, que recibía la mujer de Santiago Abascal a través de empresas que facturaban para Vox, está empezando a pasar factura.

Y respecto a la estabilidad, analiza Barroso, "una palabra que repetía constantemente Juan Moreno y que le gusta también mucho al PP, ¿qué estabilidad ha habido en los gobiernos conjuntos de PP con Vox? Si todos cayeron".

"Lo más inestable del mundo era el 'gobierno Frankenstein' [que llamaba la derecha] y el tener que meter a los independentistas extremistas, que decía Page, y que eso no iba a aguantar. Sin embargo, aguantó el Gobierno, hubo elecciones y consiguió otro pacto", subraya el politólogo, mientras que "todos los pactos que tenía el PP con Vox [en las autonomías] saltaron por los aires. ¿Qué garantía hay de que no vaya a ocurrir exactamente lo mismo, teniendo en cuenta que ahora, además, Vox es la voz principal de Donald Trump en nuestro país?", pregunta y remata Barroso.

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