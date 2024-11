El politólogo Alán Barroso analiza las nuevas declaraciones de Carlos Mazón en las que ha asegurado que el día de la DANA "no estuvo incomunicado"y pone como escudo al alcalde de Cullera al que llamó por teléfono. Sim embargo, el regidor de dicha localidad ha asegurado en Al Rojo Vivo que "no fue una llamada para advertirme de nada, fue una llamada muy coloquial".

"La pregunta que se está haciendo todo el mundo y que en su comparecencia del pasado viernes, durante dos horas, Mazón no tuvo a bien contestar, es que dónde estaba el president de la Generalitat mientras todo sucedía. ¿Estaba en el reservado de un restaurante, estaba en otro sitio? Lo que sabemos es que no estaba dónde tenía que estar", asegura Barroso. Y esa pregunta -señala el politólogo- se la hacen personas de todas las ideologías (porque esto no es una cuestión de ideologías) y sobre todo, las víctimas de esta tragedia.

Y ahora, señala Barroso, puede inventarse Mazón todas las excusas y decir las mentiras del mundo, y reconstruir el gobierno como quiera, "pero hasta que él no salga de ahí, la gente no se van a ver respondidas en una pequeña parte. Porque hay cosas que no se recuperan nunca", finaliza el experto. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.