Alán Barroso, tras la actuación de Mazón al cumplirse tres meses de la DANA: "El día en que tendría que estar al lado de su gente, se sube en un cohete"

Tres meses se cumplen este miércoles 29 de enero, de la tragedia que asoló la provincia de Valencia, en la que una DANA se llevó la vida de 224 personas. En este día, tal como cuenta el periodista de laSexta Antonio Gregorio -en este vídeo-, Carlos Mazón ha visitado las instalaciones de PLD Space en Elche (Alicante) y se ha subido a un cohete; sin embargo, parece que el president no tiene previsto visitar las zonas afectadas por la DANA.

Para el politólogo Alán Barroso, "la metáfora es tremenda": "El día en que tendría que estar al lado de su gente, va y se sube en un cohete para estar a miles de kilómetros de la ciudadanía". Después de esta tragedia, añade el politólogo, hacen falta dos cosas: la reparación material y la reparación moral.

Sin embargo, esta última, la reparación moral, señala Barroso que "no se va a producir" hasta que "el president, que estaba encerrado en el restaurante El Ventorro mientras todo ocurría y no lanzó la alarma a los móviles hasta las 20 h, cuando la gente tenía el agua por el cuello, dé explicaciones. Ya no que asuma responsabilidades, sino que dé explicaciones de lo que estaba haciendo, que enseñe la factura y que dé la cara", afirma Barroso, recordando que este sábado, 1 de febrero, se producirá la cuarta manifestación en Valencia pidiendo de nuevo la dimisión de Carlos Mazón.