El president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha comparecido ante Las Corts para explicar la gestión de la DANA y, con poca autocrítica, ha preferido echar balones fuera y repartir las culpas disparando a todos los protocolos. Tanto es así, que el president ha manifestado que hicieron lo que pudieron con los medios que tenían a su disposición. Una comparecencia que comentan en Al Rojo Vivo.

"Hasta ahora, y como ejercicio de autocritica es bastante justito", opina Ainhoa Martínez, que rechaza la excusa de que "los protocolos no funcionaron": "No es que no funcionaran, es que no se activaron a tiempo". "No sabemos qué hubiera pasado si se hubieran activado antes, porque lamentablemente no pasó", agrega.

Asimismo critica que Mazón no haya puesto el foco "en lo que es su responsabilidad": "¿Dónde estaba en las horas cruciales? ¿Por qué mantuvo su agenda oficial? Por qué estuvo con los sindicatos y con la patronal cuando ya había una alerta de la AEMET? ¿Por qué no estuvo a la cuestión?", se pregunta.

"No ha satisfecho las expectativas, que se habían puesto muy altas por parte de la dirección se su partido, diciendo que la comparecencia iba a ser reconfortante", comenta. "La comisión de investigación solo sirve para tirarse los trastos y las muertes a la cabeza entre partidos", concluye tajante Ainhoa Martínez.