Águeda Micó (Compromís): "Mazón no tiene límites y al final solo gana la extrema derecha"

"No nos podemos permitir que el PP, que quiere ser la alternativa, tenga esta actitud política", señala en Al Rojo Vivo la diputada de Compromís y portavoz adjunta de Sumar, Águeda Micó, sobre la comparación de las ayudas a Gaza y a la DANA del PP.

"Estupefacción y preocupación". Es lo que han provocado las palabras del president valenciano Carlos Mazón y del PP en Compromís. La diputada de Compromís y portavoz adjunta de Sumar, Águeda Micó, ha señalado que cree que "no se puede caer más bajo".

"Estamos estupefactas. Si ya había visto la actitud de Mazón, todos sus consellers y del PP en general legitimando a una persona como él, ahora demuestra que no puede caer más bajo", ha criticado Micó en una entrevista en Al Rojo Vivo. "No tiene límites. No nos podemos permitir que el PP, que quiere ser la alternativa, tenga esta actitud política", ha insistido.

Para Micó, Mazón toma esta actitud porque no puede ver la realidad. "No puede ir a los actos porque le increpan, no es capaz de salir a la calle, ir a las zonas afectadas e intenta tapar toda su incapacidad política con cuestiones como la de Gaza, que es intolerable en todos los sentidos", ha añadido Micó.

Unas palabras de Mazón que falsean la realidad. "Claro que hay ayudas directas", ha explicado Micó que ha trasladado lo que le dicen muchos afectados. "Todos tenemos la sensación de que están costando que lleguen, en el consorcio de seguros los peritajes están costando mucho y hay muchas solicitudes que aun no han llegado de gente que lo necesita". Por ello, desde Compromís piden "mayor rapidez y más implicación de todas las instituciones" para tramitar las ayudas.

Para Micó, al final "solo gana la extrema derecha". Y ha recordado que "Vox no está permitiendo que en las Cortes se pueda debatir nuestra proposición de ley para pedir la dimisión de Mazón. Al final, Vox está siendo 'mazonista', le está defendiendo".

Y es que según la diputada de Compromís, "Mazón no es consciente de que más del 80% de los valencianos no le quieren" y lo que hace "el PP es lo contrario, darle apoyo con esta antipolítica que no sé a donde nos va a llevar a todos".

