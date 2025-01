Afra Blanco: "No nos hagamos trampas, la patronal no va a firmar la reducción de la jornada laboral, como no lo hizo en el 83"

En el debate de la mesa política de Al Rojo Vivo, sobre el choque o la guerra que tienen abierta los ministerios de Trabajo y Economía, con Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo al frente, acerca de la reducción de la jornada laboral, la sindicalista Afra Blanco ha mandado un mensaje claro.

"No nos llevemos a engaños, la patronal no va firmar", ha respondido Blanco a su compañero de mesa, el periodista Gabi Sanz, quien opinaba, al respecto, que las ayudas a las pequeñas empresas podían ser un abono para que la patronal firmase. "No iba a firmar, la patronal no iba a firmar, al igual que no firmó en el 83", insiste la sindicalista. Ese año de 1983, se estableció la jornada máxima semanal en 40 horas y desde entonces, no ha habido ningún cambio al respecto.

"Ha habido muchos meses de negociación y de dialogo social y no ha habido acuerdo con la patronal, para sorpresa de nadie", afirma Blanco. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.