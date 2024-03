La sindicalista Afra Blanco ha cargado este viernes en Al Rojo Vivo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no dar explicaciones sobre los presuntos delitos fiscales de su pareja Alberto González, asegurando que las que ha dado hasta ahora han sido "falsas y mentiras". "No lo entiendo, es como si con ella no va el cuento", ha añadido Blanco.

Asimismo, ha preguntado por qué "tiene que salir a dar explicaciones de algo que presuntamente ha hecho una tercera persona en el ejercicio de la presidenta de la Comunidad", en referencia a las aclaraciones del vicesecretario del PP, Borja Sémper.

Según Afra Blanco, las explicaciones que ha dado hasta ahora la dirigente madrileña han sido unas "explicaciones falsas". "Ha dicho mentiras, no es verdad que Hacienda le deba (dinero), sino que la pareja de Ayuso habría aseverado que efectivamente existía ahí una deuda".