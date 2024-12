Afra Blanco explica por qué no hay "fin de ciclo" en el PSOE: "Los trabajadores saben que con Feijóo les iría peor"

"Ya os gustaría que fuera un fin de ciclo del PSOE pero no lo hay", responde la sindicalista Afra Blanco a algunos de sus compañero de la mesa política de Al Rojo Vivo que opinan que, tras este 41º Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla este pasado fin de semana, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, hay un fin de ciclo de este PSOE con Pedro Sánchez.

"Las empleadas del hogar saben que su situación con Feijóo sería peor. Y esto es la verdadera política", afirma la sindicalista. "No considero que haya fin de ciclo porque el pensionista, la pensionista, jubilada y el jubilado sabe que su pensión sería mucho peor con Feijóo".

"No hay cambio de ciclo porque el trabajador y la trabajadora que somos todos nosotros sabemos a que día de hoy nuestras relaciones laborales serían mucho peor con el PP y con Feijóo y porque los empresarios también saben que la situación sería mucho peor con Feijóo porque no habría habido ERTES o situaciones de rescate. Porque a día de hoy, es que la política de este Gobierno está impactando en sociedad y porque ante el proyecto de este Gobierno, al otro lado no hay nada", añade y sostiene contundente Blanco. En el vídeo podemos ver completo su arguemnto.