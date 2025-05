Afra Blanco critica las palabras de Feijóo sobre Gaza: "Actividades militares dice, ¡están matando bebés!"

La sindicalista ha criticado que el Partido Popular no se pronuncie de forma clara sobre el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza y no condene los ataques. "Hemos perdido el norte", ha lamentado en Al Rojo Vivo.

Afra Blanco se ha mostrado muy dura con el Partido Popular en Al Rojo Vivo. La sindicalista ha criticado que los dirigentes del partido sigan haciendo equilibrios para no condenar la masacre que está perpetrando Israel en Gaza.

"No lo han condenado todavía", ha señalado, indicando que no comprende que no se pronuncien de forma clara sobre esto a pesar de que Gaza se muere de hambre mientras Netanyahu intensifica los ataques y realiza declaraciones en las que asegura que su objetivo es hacerse con la totalidad del territorio.

Sin embargo, a pesar de esto, Alberto Núñez Feijóo califica de "actividades militares" las actuaciones de Israel en Gaza. "¿Actividades militares? Joder, están matando bebés", ha recordado Afra Blanco, confesando que cree que "hemos perdido el norte".

Además, se ha preguntado cuándo hemos podido escuchar a Isabel Díaz Ayuso censurar al presidente israelí, respondiéndose a sí misma que nunca porque no lo ha hecho, y es que algunos dirigentes del partido, como la diputada Esther Muñoz, siguen promoviendo el apoyo a un país que "está masacrando al pueblo de Gaza".