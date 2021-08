El Rayo Vallecano femenino se ha plantado. Las jugadoras han decidido detener la pretemporada hasta que se regularice su situación laboral. Y es que estaban entrenando sin un contrato y sin cobrar un solo euro.

Tania Tabanera, delegada fútbol femenino AFE, ha denunciado la situación en 'Al Rojo Vivo': "Las jugadoras empezaron a entrenar, empezaron a recibir largas del club respecto a regularizar su situación laboral. Asumen riesgos sin esa cobertura que todo trabajador debe tener".

"La AFE ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Condiciones laborales muy distintas con respecto al equipo masculino", comenta Tabanera, que espera que esta situación "se solucione cuanto antes".

Denuncia la AFE que las jugadoras no están cobrando a pesar de sí estar entrenando: "Ellas no están cobrando. Están en una situación irregular, no tienen contrato. Ahora sufres un alesión y no tienes cobertura social. Han dejado muchas de ellas otros trabajaos por dedicarse al fútbol. Están en una situación complicada".

La liga de fútbol femenino arranca el próximo 4 de septiembre y la situación del Rayo, en estos momentos, es una auténtica incógnita. Las jugadoras no volverán a la ciudad deportiva si su situación no se regulariza. Algo que el club no aclara si hará en las próximas fechas.