Esta noche Hollywood entrega los galardones más importantes de la industria del cine: los Oscar. Pero, ¿cómo se elige a los ganadores? Lo hace la a Academia del Cine estadounidense.

Se estima que en esta edición podrán votar más de 8.000 miembros, pero no es fácil entrar en este selecto 'club'. Si has sido premiado o nominado en las ediciones anteriores, en esta accederás automáticamente; si no es el caso tendrás que hacerlo mediante invitación: tendrás que conseguir que dos miembros de la misma rama por la que quieres acceder te inviten

El año pasado la Academia repartió más de 800 invitaciones, entre las que se encontraban las de los españoles Irene Escolar y Juan Diego Botto.

Una vez dentro hay 20 categorías, entre ellas actores, guionistas, directores... cada grupo vota a su opción preferida dentro de su misma rama, excepto en la categoría de 'Mejor Película', donde pueden votar todos los miembros.

Se establece un sistema de preferencia, es decir, de mejor a peor, y si una candidatura supera el 50% de los votos se convierte automáticamente en la película ganadora, pero pocas veces suele ocurrir así. En caso contrario, se establece una segunda ronda en la que se elimina la película menos votada: los que votaron por ella tendrán que votar entre el resto de opciones, y así en sucesivas rondas hasta que una candidatura supere el 50% de los votos.

