El vídeo de un niño que alucina al verse el brazo escayolado triunfa en la red

Su reacción al verse escayolado es sorprendente

Alegría desmesurada y sorpesa es la frase que se puede utilizar para describir el último vídeo viral en Internet. Walker Clark, un niño norteamericano que sufrió una caída y tuvo que ser escayolado tras romperse el brazo no se puede creer lo que ve al despertar de la anestesia. Su hermana graba la reacción del pequeño que no deja de gritar: "Guau, ¿dónde está mi brazo? Es asombroso". El niño no deja de interpelar a los familiares que están diciéndoles: "¿Lo estáis viendo? Es increíble". Al taparle con una sábana el pequeño, en una reacción divertida, comienza a gritar "¿Dónde está mi brazo?". Y riendo mientras dice "¡Es mi brazo, no me lo creo!" no deja de dar besos a su nueva escayola. El vídeo ha llegado a las más de 800.000 reproducciones en tan sólo tres días.